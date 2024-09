Größere Suchmaßnahmen wegen verdächtiger Wahrnehmungen in Kürenz – Polizei und Feuerwehr bitten um Mithilfe

Am 14.09.2024 gegen 12:15 Uhr wurde die Polizeiinspektion Trier über eine verdächtige Feststellung in der Soterstraße in Kürenz informiert.

Anzeige



Durch eine Fußgängerin wurden auf dem dortigen Fußweg, welcher in Richtung Petrisberg führt, eine größere Blutlache sowie eine Brille festgestellt.



Mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizeiinspektion Trier sowie der Berufsfeuerwehr Trier befinden sich derzeit an der Örtlichkeit und führen Suchmaßnahmen in den angrenzenden Waldstücken durch.



Inwieweit die Brille mit der festgestellten Blutlache in Verbindung steht ist derzeit unklar.



Zeugen, die in den letzten Stunden ein eventuelles Unfallgeschehen oder einen anderen verdächtigen Sachverhalt festgestellt haben werden dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der 0651-9779-5210 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

Telefon: 0651-9779-5210



https://s.rlp.de/PDTrier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell