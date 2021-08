Morbach-Gutenthal

Grober Unfug und Hausfriedensbruch auf einem unbewohnten Grundstück

Am 9. August gegen 10 Uhr stellte der Eigentümer eines derzeit unbewohnten Bauernhofs in der Dorfstraße in Morbach-Gutenthal fest, dass bislang unbekannte Personen im Zeitraum seit dem 7. August unbefugt das Grundstück betreten haben und dort ihr Unwesen getrieben haben.