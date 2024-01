Unbekannte Täter beträufelten in Trier, Gilbertstraße, einen geparkten PKW Scirocco, mit Kerzenwachs.

Hierdurch entstand ein erheblicher Reinigungsaufwand an dem PKW.

Sachdienliche Hinweise bitte an die KI Trier, ZAb, Trier, Kürenzer Str. 3, Tel.: 0651-9779-2083.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Zentrale Anzeigenbearbeitung Trier



Telefon: 0651-9779-2083

e-mail: KDTrier.ZAB@polizei.rlp.de



