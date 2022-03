Idar-Oberstein

Grober Unfug

Am 19.02.22 warfen, zwischen 13:30 Uhr und 17:30 Uhr, bislang unbekannte Personen circa 15 Hühnereier gegen eine frischgestrichene Fassade, die Garage, auf den Balkon und das dazugehörige Geländer eines Einfamilienhauses in der Veitsrodter Straße in Idar-Oberstein.