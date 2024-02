Graffiti-Sprayer treibt sein Unwesen

In der vergangenen Nacht von Dienstag, den 6. Januar auf Mittwoch, den 7. Januar kam es zu einer Vielzahl an Sachbeschädigungen durch Graffiti im Bereich Idar.

Graffiti an einer Hauswand Foto: Polizeidirektion Trier

Hierbei trieben bislang unbekannte Täter ihr Unwesen und beschmierten eine Vielzahl von Gebäuden in der Fußgängerzone Idar und Mainzer Straße mit wenig kunstvollen Schriftzügen. Hierbei wurden immer wieder die beiden Begriffe „D3LAY“ sowie „ON3“ in silberner und schwarzer Schrift gesprayt.



Betroffene Anwohner sowie Zeugen, welche Hinweise zu den Schmierereien geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Idar-Oberstein unter Tel. 06781-5610 in Verbindung zu setzen.



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: PIIdarOberstein.Wache@polizei.rlp.de



