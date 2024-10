Graffitischmierereien durch Fußballfans

Anzeige





So wurden in der Fußgängerzone Idar und in den anliegenden Straßen mehrere Hauswände, Schilder, Türen und eine Dixi-Toilette mit den Schriftzügen „1911“, „TUS“, Ultras„ und “Ultras Koblenz" besprüht.



Die Polizei in Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Wer kann Angaben zu möglichen Täter der o.g. Straftaten machen?



Hinweise bitte unter 06781/561-0 an die PI Idar-Oberstein.



