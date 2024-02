Graffiti in der Mainzer Straße von Idar

Im Zeitraum vom 01.02.2024 bis 02.02.2024, ca. 13:45 Uhr kam es in der Mainzer Straße an der Einmündung zur Dr. Liesegang-Straße zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti an einem Wohnhaus.

Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa

PI Idar-Oberstein (ots) –



Im Zeitraum vom 01.02.2024 bis 02.02.2024, ca. 13:45 Uhr kam es in der Mainzer Straße an der Einmündung zur Dr.-Liesegang-Straße zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti an einem Wohnhaus. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen



