Graffiti in der Bismarckstraße von Idar-Oberstein

Im Zeitraum von Samstag den 13.01.2024, 17:00 Uhr bis Sonntag den 14.01.2024, 10:00 Uhr kam es im Bereich der Bismarckstraße in Idar-Oberstein zu mehreren Schmierereien durch Graffiti.

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Dabei wurden unter anderem eine Hauswand sowie ein Schaltkasten der Telekom besprüht.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Wahrnehmungen in dem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

06781-5610



www.piidar-oberstein.presse@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell