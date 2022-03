Graffiti an Dhronbrücke K 80/ Rapperath

Zwei Jungen im Alter von etwa 8 bis 12 Jahren sollen an der Brücke eines Wasserdurchlaufs unter der K 80 von Morbach in Richtung Morbach-Rapperath eine Wand besprüht haben. Als sie den Zeugen bemerkten, ergriffen sie die Flucht.



Die Jungen konnten folgendermaßen beschrieben werden:



– sie trugen je eine schwarze und eine blaue Daunenjacke

– einer trug einen grauen Kapuzenpullover/-weste

– sie führten eine blaue Baumwolltasche, ähnlich eines Turnbeutels

mit



Die Jungen konnten im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr gefunden werden.

Durch die haftende Lackfarbe entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich an dem Wasserdurchlass.



Die Polizei Morbach sucht nun die verantwortlichen Täter der Sachbeschädigung. Falls sie tatsächlich unter 14 Jahre alt sind, kommt auf sie kein Strafverfahren zu, da sie strafunmündig sind. Dass der Schaden dennoch auf Kosten der Verantwortlichen beseitigt werden muss, versteht sich von selbst.

Hinweise bitte über die unten stehenden Kontaktdaten an die Polizei Morbach.



