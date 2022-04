Girl's Day – Mädchen-Zukunftstag bei der PI Idar-Oberstein

Ganz nach dem Motto „Der Tag eines/-r Polizisten/-in“ konnten die Mädchen im Alter von 12-14 Jahren erste Einblicke in den Tagesablauf eines/-r echten Polizisten/-in bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein gewinnen. Neben einem Rundgang durch die Dienststelle, einschließlich der Gewahrsamszellen und des Streifenwagens, wurden die Schutzausrüstung sowie die Einsatzmittel der Polizisten und Polizistinnen genauer unter die Lupe genommen und den Beamten während der Arbeit über die Schulter geschaut. Zum Abschluss durften die Mädchen gemeinsam mit einem Beamten der Kriminaltechnik der Kriminalpolizei Idar-Oberstein an einem Fahrzeug vermeintliche Spuren sichern.

Mit einer Einstellungsbroschüre zum Nachlesen, einer Teilnahmebestätigung und einem kleinen Abschiedsgeschenk wurden alle Teilnehmerinnen gegen Mittag verabschiedet.

Aufgrund des ausschließlich positiven Feedbacks, steht schon jetzt fest, dass die Beamten auch gerne im nächsten Jahr die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bei dem Girl's Day präsentieren möchten.



Sind Sie ebenfalls an dem Beruf Polizist/-in interessiert? Sie können sich unter www.polizei.rlp.de/karrierestart informieren oder sich auch gerne unmittelbar mit dem Einstellungsberater unter der 0651/ 9779-1234 in Verbindung setzen.



