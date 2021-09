Giftköder/Rattengift auf einem privaten Anwesen in Klüsserath

Am Montag, 27.09.2021, um 16:30 Uhr, fand ein Hundehalter aus Klüsserath/Hauptstraße ein Tütchen mit Rattengift auf seinem Balkon.

Offensichtlich hatte sein Hund das Gift konsumiert – er habe gezittert und erbrochen. Hinweise bezüglich eines Täters liegen bislang keine vor.

Zeugen, welche Hinweise zur Tat/zum Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich, Tel.Nr.: 06502-91570, in Verbindung zu setzen.



