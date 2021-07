Getränkediebstahl aus LKW – Zeugen gesucht

Birkenfeld (ots). Unbekannte Täter entwendeten in den Nacht von Donnerstag auf Freitag, 08./09.07.2021, zwischen 19:30 und 01:30 auf einem unbefestigten Parkplatz gegenüber dem alten Bahnhof Birkenfeld etwa 20 Sprudelkisten von der Ladefläche eines LKW. Danach transportierten sie das Stehlgut in ein naheliegendes Gebüsch, entleerten die Flaschen und stellten die Pfandkisten augenscheinlich zur späteren Abholung und Umtausch in Bargeld ab. Die Täter hatten sich durch das Aufschlitzen der LKW-Plane Zugang zur Ladefläche verschafft. Bei drei weiteren LKW auf dem gleichen Parkplatz wurden ebenfalls die Ladeplanen aufgeschlitzt. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen wurde hier jedoch nichts entwendet. Durch das Aufschlitzen der Planen entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet um Mitteilung sachdienlicher Hinweise unter der Rufnummer 06782-9910.



