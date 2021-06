Gesucht wird dunkler Pkw Suzuki Swift mit beschädigtem Außenspiegel auf der Beifahrerseite!

Idar-Oberstein / Tiefenstein (ots) – Am heutigen Sonntag, 6.2021, um 14.16 Uhr, streifte in der Tiefensteiner Straße ein Pkw Suzuki Swift einen geparkten Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Granatweg.

Idar-Oberstein / Tiefenstein (ots) – Am heutigen Sonntag, 6.6.2021, um 14.16 Uhr, streifte in der Tiefensteiner Straße ein Pkw Suzuki Swift einen geparkten Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Granatweg.



An der Unfallstelle wurde eine Außenspiegel-Kunststoffabdeckung für die Beifahrerseite (Farbe: Bison Braun)eines Suzuki Swift aufgefunden.

Der Pkw sah neuwertig aus, dürfte aber lt. sichergestelltem Fahrzeugteil Baujahr 2012-2013 haben.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Verkehrsunfallflucht.

Sachdienliche Hinweise können an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden.



