Geschwindigkeitsüberwachung im Industriegebiet Sirzenich

In der zurückliegenden Woche wurden durch die Polizei Trier u. Geschwindigkeitsmessungen im Bereich Trierweiler- Sirzenich im dortigen Industriegebiet durchgeführt.

Trier (ots). In der zurückliegenden Woche wurden durch die Polizei Trier u.a. Geschwindigkeitsmessungen im Bereich Trierweiler- Sirzenich im dortigen Industriegebiet durchgeführt.

Damit reagierte die Polizei auf zahlreiche Bürgerbeschwerden, die den zu- und abfließenden Lieferverkehr betreffen.

Dabei wurden 31 Fahrzeuge gemessen, bei 6 Fahrzeugen wurden Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt.

Einen Fahrer erwartet ein Ordnungswidrigkeitsverfahren bei der Zentralen Bußgeldstelle in Speyer.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell