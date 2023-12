Geschwindigkeitsmessung im Bereich der B41, Einmündung Saarstraße

Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa





In diesem Bereich beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 70km/h (außerhalb geschlossener Ortschaften).



Insgesamt wurden 44 Fahrzeuge gemessen.



Trotz regennasser Fahrbahn und widriger Witterung fuhren davon zehn Fahrzeuge zu schnell, wovon zwei Fahrzeugführer*innen mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige und einem damit einhergehenden Bußgeld rechnen müssen.

Der „Tagesschnellste“ wurde mit 105 km/h gemessen, was ein nicht unerhebliches Bußgeld von 200 Euro und einem Punkt im Fahreignungsregister zur Folge hat.



An der Kontrollstelle gaben die Verkehrsteilnehmer unterschiedlichste Gründe für ihr Fahrverhalten an: einige standen unter Termindruck, andere haben sich auf die Anzeige des im Fahrzeug verbauten Navigationsgerätes verlassen.

Letzteres ist insbesondere dann trügerisch, wenn das Kartenmaterial des Navigationsgerätes längere Zeit nicht aktualisiert wurde. Daher wird empfohlen neben dem Navigationsgerät, auch immer einen Blick auf die vorhandene Beschilderung zu werfen.



Für die anderen gilt: Planen Sie bitte ausreichend Zeit für Ihre Termine und die etwaigen Fahrtstrecken ein! Stress und überhöhte Geschwindigkeit führen schnell zu überhastetem Fahrverhalten und Flüchtigkeitsfehler, die schlimmstenfalls in einem Unfall enden können – dies belegt auch die jährliche Auswertung der Unfallstatistik, welche Geschwindigkeit als eine der Hauptursachen aufführt.

Nasse Fahrbahnen, sowie der herbsttypische Laubbefall auf den Straßen erhöhen zudem das Unfallrisiko.



Fahren Sie daher immer mit angemessener Geschwindigkeit und verhalten Sie sich verantwortungsbewusst gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern, damit Sie gut an ihrem Ziel ankommen.



