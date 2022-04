Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

L145- Kenn / Riol (ots) – Polizeibeamte:innen des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik unterstützten am Donnerstag, 14.04.2022 die Polizeiinspektion Schweich durch Geschwindigkeitskontrollen in Kenn und Riol.





Am Morgen wurde die L145 in der Gemarkung Kenn überwacht. Bei dieser Kontrolle wurden 14 Verstöße gegen die Geschwindigkeitsbeschränkung (50 km/h) festgestellt, wobei die Höchstgeschwindigkeit des schnellsten Fahrzeugs 81 km/h betrug. Infolge der Kontrolle droht zwölf Fahrern:innen eine Verkehrs-Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die übrigen Verstöße lagen im Bereich eines Verwarnungsgeldes.



Am Mittag wurde die Kontrolle auf der L145 in der Gemarkung Riol fortgesetzt. Dort wurden sieben Verkehrs-Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Das schnellste Fahrzeug wurde mit einer Geschwindigkeit von 75 km/h, bei erlaubten 50 km/h, gemessen.



