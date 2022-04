Geschwindigkeitskontrolle mit Laser Festnahme einer per Haftbefehl gesuchten Person / Drogenfund

Im Zuge der Umsetzung des Verkehrssicherheitskonzeptes zur Bekämpfung schwerer Verkehrsunfälle führte die Polizei Morbach mit Unterstützungskräften des PP ELT zum wiederholten Male am gestrigen Tag auf der B 327 im Einmündungsbereich zum Gewerbegebiet Humos eine Laserkontrolle durch.

Innerhalb von etwa drei Stunden wurden 18 Fahrer:innen wegen überhöhter Geschwindigkeit im 70 km/h-Bereich beanstandet. Der Tagesschnellste erreichte 107 km/h.

Doppeltes Pech hatte ein 24-jähriger Fahrzeugführer. Im Verlauf der Ahndung der Geschwindigkeitsüberschreitung wurde bei der Personenüberprüfung festgestellt, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl wegen Eigentumsdelikten vorlag. Der 24-jährige wurde festgenommen, am heutigen Tag dem Ermittlungsrichter vorgeführt und nach Entscheidung des Richters in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt verbracht.

Zudem konnten im Fahrzeug des 24-jährigen geringe Mengen Cannabisprodukte aufgefunden und sichergestellt werden, welche aber dem 19-jährigen Beifahrer gehörten.



