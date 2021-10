Geparkter Pkw beschädigt und geflüchtet

Das Cabriolet stand an der Ecke des Parkplatzes zur Firma Reifen-Esser.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

An dem Cabriolet entstand ein Schaden von ca. 2500 EUR.



Hinweise bitte an die Polizeiwache Konz. Telefon: 06501-92680.



