Archivierter Artikel vom 26.10.2020, 13:51 Uhr

Konz

Geparkter BMW erheblich beschädigt / Verursacher flüchtig

Am Montag, dem 26.10.2020, in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 10.30 Uhr, wurde ein schwarzer BMW der X-Reihe, welcher auf dem obersten Parkdeck des Parkhauses der Firma Kaufland in Konz stand, von einem unbekannten Fahrzeug vorne rechts erheblich beschädigt.