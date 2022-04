Gemeinschädliche Sachbeschädigung in Hermeskeil

Eine unbekannte Anzahl an Tätern hat den im Stadtpark errichteten „Bilder-Rundweg“ zerstört. Die Bilderrahmen wurden, teils samt Standpfosten herausgerissen und in die angrenzende Teichanlage geworfen. Zudem wurde vor dem Rathausgebäude ein Fahnenmast aus der Aufnahme gehoben und zu Boden geworfen. Auch hier entstand ein Sachschaden. Es besteht die Annahme, dass beide Taten im Zusammenhang stehen könnten.

Die Polizeiinspektion Hermeskeil bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung der Täter. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06503 9151-0 oder per Mail an pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.



