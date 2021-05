Schillinger

Gemeinschädliche Sachbeschädigung an Bushaltestelle

In der Nacht von Freitag den 14.05.2021, auf Samstag den 15.05.2021, wurden die beiden Bushaltestellen in Schillingen, Trierer Straße 1, in Höhe des Friedhofes, durch Anbringen von Schriftzügen vermutlich mit Lackspraydosen, durch bislang unbekannte Täter erheblich beschädigt.