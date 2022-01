Gemeinsame Pressmitteilung der Staatsanwaltschaft Bad-Kreuznach und der Kriminalinspektion Idar-Oberstein

Der Tatverdächtige konnte durch die ersten Interventionskräfte der Polizeiinspektion Baumholder widerstandslos in der Wohnung seines ihm bekannten Opfers festgenommen werden. Die 70-jährige Frau wurde leicht verletzt und konnte nach kurzer Behandlung noch in der gleichen Nacht das Krankenhaus wieder verlassen.



Am Folgetag wurde der 32-jährige Täter beim Amtsgericht Bad-Kreuznach vorgeführt. In Folge eines krankhaften Befundes wollte er sein Opfer töten. Er wurde daraufhin per Unterbringungsbefehl in eine Fachklinik verbracht.



