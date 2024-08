Gemeinsame Pressemeldung Feuerwehr und Polizei Trier Vermisstensuche: an Demenz erkrankter 82-jähriger Mann vermisst; Person lebend aufgefunden

Anzeige

Der Mann ist an Demenz erkrankt und befand sich aufgrund fehlender Medikation wegen seiner weiteren Erkrankungen vermutlich in einem lebensbedrohlichen Gesundheitszustand. Unverzüglich wurden Suchmaßnahmen mit allen im Dienst befindlichen Einsatzkräften durchgeführt. Im Bereich des Moselstadions wurde eine gemeinsame Befehlsstelle von Polizei und Feuerwehr aufgebaut. Aufgrund der Größe des festgelegten Suchgebietes im Stadtgebiet Trier wurden durch Nachalarmierungen von Einsatzkräften der Polizei und Feuerwehr 100 Einsatzkräfte der Suchmaßnahme zugeführt. Gegen 01:45 Uhr konnte der Vermisste in hilfloser Lage in der Nähe eines Gebüsches liegend im Nells Park durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aufgefunden werden. Der 82 Jährige war vermutlich umhergeirrt und aufgrund seiner körperlichen Einschränkungen und einer bekannten Sturzgefahr zu Fall gekommen. Er konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr aufrichten oder nach Hilfe rufen. Beim Auffinden war er bei Bewusstsein. Eine Straftat kann nach bisherigen Ermittlungen aufgrund der Auffindesituation ausgeschlossen werden. Der 82 Jährige wurde dem Rettungsdienst übergeben und ins Krankenhaus verbracht.



Im Einsatz waren:



– Berufsfeuerwehr Trier mit Einsatzleitung und Rettungsdienst

– Freiwillige Feuerwehren: Kürenz, Olewig, Irsch, Ruwer,

Stadtmitte, Ehrang, Biewer

– Diensthundestaffel DRK mit Mantrailer

– Diensthundestaffel des Polizeipräsidiums Trier

– Kriminaldirektion Trier

– Polizeiinspektion Trier mit Einsatzleitung



