Symbolbild Foto: dpa

Hierbei sind beide Fahrzeuge der Familie betroffen.

An beiden Fahrzeugen wurden jeweils zweimal gelöste Radmuttern an unterschiedlichen Reifen bemerkt, zuletzt am 03.01.2024.

Bisher war bei einer Tat jeweils ein Reifen gelöst, mehrere Monate später dann ein weiterer.

Aufgrund der bisher bekannten Umstände scheint eine technische Ursache unwahrscheinlich, so dass von Straftaten ausgegangen wird.

Daher bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Vorkommnisse bzw. Personen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



St. Hubertusstraße 1

55774 Baumholder

Telefon: 06783/9910

Telefax: 06783/99150



pibaumholder@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell