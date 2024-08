Birkenfeld

Geldbörse aus PKW entwendet

Von Polizeidirektion Trier (ots)

Am 24.08.2024 zwischen 15:45 Uhr und 16:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Geldbörse aus einem nicht verschlossenen PKW der Marke Volkswagen auf dem Parkplatz des „Happy-Marktes“ in der Brückener Straße in Birkenfeld.