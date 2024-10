Geldautomatensprengung im Altenweg Thomm – Presseerstmeldung

Anzeige

Durch Kräfte der Schutz- und Kriminalpolizei konnte dies vor Ort bestätigt werden.



Laut Anwohnern habe es einen lauten Knall gegeben, infolge dessen mehrere Täter in einem schwarzen Audi geflüchtet seien.



Ob die Täter Geld erbeuten können, bleibt Gegenstand der Ermittlungen. Aktuell ist der Tatortbereich gesperrt, weitere polizeiliche Maßnahmen unter Beteiligung der Kriminalpolizei dauern an.



Bei weiteren Erkenntnissen wird nachberichtet. Wir bitten daher zunächst von weiteren Presseanfragen abzusehen.



