Gelautomatensprengung in Zerf

Am frühen Montagmorgen, den 27.11.2023, erhielt die Polizeiinspektion Saarburg den Hinweis, dass es wohl soeben zu einer Geldautomatensprengung bei der Volksbankfiliale Zerf, Am Zerfer Kreuz 1, 54314 Zerf, kam.

Hinweise zu den oder den Tätern oder der Tatausführung bestehen derzeit nicht. Am Gebäude entstand Gebäudeschaden. Die Tatortaufnahme dauert aktuell an.



Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Saarburg entgegen.



