Gefahrenstelle im Verkehr – Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Aus bislang noch nicht bekannten Gründen lag der Deckel dieses Hydranten, welcher sich unterhalb der Konrad-Adenauer-Brücke in Fahrtrichtung Konz befindet, nicht vollständig in der Umrandung und wurde dann vermutlich durch ein drüberfahrendes Fahrzeug senkrecht verkantet. In der Folge fuhren mehrere PKW mit den rechten Rädern durch das hierbei entstandene Loch und zogen sich an einem bzw. an beiden rechten Rädern Beschädigungen zu. Bislang sind sechs beschädigte Fahrzeuge bekannt. Derzeit geht die Polizei nicht von einer vorsätzlichen Verursachung aus.



Zeugen, welche Hinweise zur Entstehung der Gefahrenstelle geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.



