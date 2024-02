Gefährliches Überholmanöver

55765 Ellweiler, L 165 (ots) – Am 24.02.2024 kam es gegen 18:00 Uhr auf der L 165 in Fahrtrichtung Brücken zu einem gefährlichen Überholvorgang durch einen grauen/silbernen Pkw Opel.

Demnach überholte der Pkw kurz hinter dem Ortsausgang Ellweiler zwei Pkw in Höhe eines entgegenkommenden Fahrradfahrers. Die gefahrene Geschwindigkeit in Verbindung mit dem deutlichen Unterschreiten der seitlichen Sicherheitsabstände zu den anderen Verkehrsteilnehmern führte zur Gefährdung der Beteiligten. Durch die defensive und vorausschauende Fahrweise der übrigen Verkehrsteilnehmer konnte ein Verkehrsunfall vermieden werden.

Der beteiligte Fahrradfahrer, gegebenenfalls weitere Geschädigte und Zeugen, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Birkenfeld zu melden. Die Ermittlungen zum unbekannten Fahrer des Pkw Opel dauern an.



