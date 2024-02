Gefährliches Überholmanöver

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Demnach befuhr dieses am 07.02.2024, gegen 12:00 Uhr, die B327 in Fahrtrichtung Morbach. Zwischen den Abfahrten Immert und Odert soll der weiße Kastenwagen mit Wiesbadener Kennzeichen mehrfach versucht haben, andere Fahrzeuge trotz Überholverbot und Gegenverkehr zu überholen. In der Folge habe der Gegenverkehr teils stark abbremsen müssen. Verkehrsteilnehmer, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder durch den Überholversuch behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach



Telefon: 06533/9374-0

Email: pimorbach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pimorbach



