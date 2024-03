Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr mittels „Laser-Pointer“

Anzeige

Aus dem fahrenden Pkw wurde der Gegenverkehr unter Anwendung des Laser-Pointers vorsätzlich gefährdet. Mehrere Pkw-Führer meldeten den Vorfall telefonisch bei der Polizei in Hermeskeil. Eine Streife der Polizei Hermeskeil konnte den Pkw im Innenstadtbereich Hermeskeil feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Im Pkw konnten zwei junge weibliche Insassen festgestellt werden. Im Pkw der 19-jährigen Fahrzeugführerin und ihrer 17-jährigen Freundin konnte ein Laser-Pointer sichergestellt werden. Gegen beide Personen wurde ein Ermittlungsverfahren hinsichtlich der Tatbestandserfüllung des § 315 b StGB „Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr“ eingeleitet. Der Einsatz des Laser-Pointers erstreckt sich nach Ermittlungen der Polizei Hermeskeil von der Ortslage Beuren (Hochwald) bis hin zur Innenstadt Hermeskeil. Bis dato konnten 5 Fahrzeugführer ermittelt werden, welche durch den „Laser-Pointer“ geblendet wurden. Die Polizei Hermeskeil geht nach jetzigem Ermittlungsstand davon aus, dass noch weitere Verkehrsteilnehmer durch den Einsatz des „Laser-Pointers“ gefährdet wurden. Die Polizei bittet darum, dass sich diese Verkehrsteilnehmer zeitnah mit der Polizei in Hermeskeil in Verbindung setzen.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell