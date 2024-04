Grimburg

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – Kanalschachtdeckel in Grimburg ausgehoben

Von Polizeidirektion Trier (ots)

In der Nacht vom 6. auf den 7. April wurden in der Hauptstraße in Grimburg mehrere Kanaldeckel von bislang unbekannten Tätern aus dem Kanalschacht herausgehoben und hochkant wieder eingesetzt.