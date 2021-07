Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Hermeskeil

Zuvor war der junge Fahrer mit seinem Fahrzeug die Trierer Straße in Hermeskeil stadtauswärts gefahren, als in der Höhe der Abzweigung zur Gusenburger Straße aus einer dreiköpfigen Personengruppe heraus eine Flasche auf die Straße geworfen wurde.

Der Fahrzeugführer musste eigenen Angaben zufolge ein Vollbremsung machen, um einen Schaden an seinem Pkw zu verhindern.

Im Zuge der polizeilichen Aufnahme wurde der mutmaßliche Täter ermittelt.

Zur weiteren Klärung des Sachverhaltes werden weitere Zeugen der Tat gesucht.

Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil,

Tel. 06503/9151-0.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil

Trierer Straße 53

54411 Hermeskeil





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell