Idar-Oberstein

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Lösen von Radmuttern an Pkw

In der Tatzeit vom 17.02.2022, 15 Uhr bis 19.02.2022, 10 Uhr wurden in der Straße „Obere Kirchstraße“ in Idar-Oberstein an einem geparkten Pkw am vorderen rechten Reifen die Radmuttern vollständig gelöst und neben den Reifen gelegt.