Trier-Biewer

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Kanaldeckel Foto: Polizeidirektion Trier

Am Abend des 06.09.2024, gegen 22:00 Uhr teilte eine aufmerksame Radfahrerin mit, dass in der Biewerer Straße in Trier zwei Kanaldeckel ausgehoben wurden und die darunterliegenden Schächte offen lagen.