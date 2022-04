Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Freitag, 08.04.2022, 21:35 Uhr, wurde von der Brücke in der Bahnhofstr.

, welche über die B 41 führt, ein Gegenstand oder Schneeball auf ein auf der B 41 fahrendes Fahrzeug geworfen, welches in Richtung Idar-Oberstein unterwegs war. Am Fahrzeug entstand auf dem Dach ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Zum Tatzeitpunkt herrschte starker Schneefall. Zeugen des Vorfalls mögen sich bitte bei der Polizei Birkenfeld melden.



