Gefährliche Verkehrssituation zwischen Fußgänger und Pkw in der Schneewiesenstraße in Birkenfeld

Am Mittwoch, dem 22. Mai 2024, betritt ein junger Mann gegen 09:21 Uhr im Bereich der Kreisverwaltung die Schneewiesenstraße und will selbige offenkundig in Rtg.

Anzeige

Katasteramt überqueren. Zu diesem Zeitpunkt befährt eine Verkehrsteilnehmerin, aus dem Kreisel kommend, die Schneewiesenstraße. Beide Personen tauschen sich durch Mimik und Gestik aus, der Mann gibt seinen Wartewillen zu erkennen und zeigt der Frau an, dass sie weiterfahren solle. Im nächsten Moment begibt er sich, augenscheinlich grundlos, vor das Fahrzeug der Frau. Diese kann einen Zusammenstoß gerade noch so verhindern. Anschließend entfernt sich der Mann in Richtung „Auf dem Römer“. Die Frau schließt ein Missverständnis kategorisch aus und äußert die Befürchtung, dass der Mann in suizidaler Absicht gehandelt haben könnte.

Er soll ca. 25 Jahre alt gewesen sein, eine schmale Statur gehabt und ca. 180cm groß gewesen sein. Bekleidet sei er mit einer grünen Windjacke und einer dunklen Hose gewesen. Die Zeugin beschrieb einen „syrischen Phänotyp“.



Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zur Identifizierung des Mannes. Er wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Auch wird die Dame gesucht, die mit der Autofahrerin ein kurzes Gespräch bezüglich des Vorfalls hatte.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell