Idar-Oberstein

Gefährdung im Straßenverkehr aufgrund von Alkoholeinfluss, Zeugen gesucht

Am Samstag, den 14.08.2021 gegen 21:00 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer von der ARAL-Tankstelle in Fischbach kommend in Fahrtrichtung Kirn.