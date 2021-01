Idar-Oberstein

Gefährdung im Straßenverkehr an einem Fußgängerüberweg in Nahbollenbach

Am 26.01.2021 kam es in der Zeit von 14.00 Uhr – 15.00 Uhr zu einer Gefährdung im Straßenverkehr in der Nahbollenbacher Straße in Nahbollenbach.