Gefährdung durch rücksichtsloses Überholmanöver

Ein aus Richtung Taben-Rodt kommendes SUV versuchte in einer langgezogenen Rechtskurve in Höhe der Ortschaft Hamm mehrere in gleicher Richtung fahrende Fahrzeuge zu überholen.



Als ein PKW Mercedes im Gegenverkehr erschien, brach das überholende SUV nicht etwa den Überholvorgang ab und scherte wieder ein, sondern zeigte dem entgegenkommenden Fahrzeug Lichthupe und setzte den Überholvorgang unbeeindruckt fort. Der entgegenkommende PKW musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, eine Vollbremsung ausführen und nach rechts auf den Radweg ausweichen. Das überholende SUV setzte seine Fahrt anschließend – ohne anzuhalten – fort.



Der überholende PKW (SUV) wird wie folgt beschrieben:

Fabrikat Audi, Q-Reihe, Farbe weiß oder silber, vermutlich deutsches Kennzeichen (schwarze Schrift auf weißem Grund, blaue EU-Kennzeichnung am linken Rand).



Zeugen des Überholmanövers oder Personen, die selbst durch das Verhalten gefährdet/behindert wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Saarburg unter der Telefonnummer 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell