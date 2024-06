Gefährdung des Straßenverkehrs durch den Genuss von Alkohol – Zeugen gesucht

Am Donnerstag, den 20.06.2024, gegen 22:25 Uhr befährt ein roter Peugeot 2008 die B51 zwischen dem Kreisverkehr Konz B51/B419 und der ersten Ausfahrt nach Tawern.

Wie später festgestellt werden konnte, war der Fahrer des roten Peugeot stark alkoholisiert.

Ein Zeuge welcher sich hinter dem besagten PKW befand konnte beobachten, dass dieser „Schlangenlinien“ und mehrfach in den Gegenverkehr gefahren sei. Dabei sollen die entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer stark gebremst haben oder ausgewichen sein, um eine Kollision zu vermeiden. Durch den Zeugen konnten keine Kennzeichen der gefährdeten Verkehrsteilnehmer abgelesen werden.

Weiterhin soll in der Ortslage Tawern eine Fußgängerin mit Hund gefährdet worden sein.

Die Personen, die durch das Fahrverhalten möglicherweise gefährdet wurden werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarburg (06581/9155-0) zu melden.



