Anzeige

Kennzeichen, aufmerksam gemacht, der die B51 von Ayl in Fahrtrichtung Konz befahre.



In der Ortslage Ayl soll der PKW zuvor einen Traktor überholt haben, wodurch der Fahrer eines PKW`s auf der Gegenfahrbahn gefährdet worden sein soll.



Der VW Polo kann im Rahmen der Fahndung angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Gegen die Fahrzeugführerin wird ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.



Der Fahrer des PKW`s, der infolge des Überholmanövers gefährdet worden sein soll, sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 06581 9155-0 mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

https://s.rlp.de/PDTrier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell