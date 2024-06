Hermeskeil

Gefährdung des Straßenverkehrs

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am 29.06.2024 in einem Zeitraum von ca. 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr befuhr ein schwarzer BMW mit rumänischem Kennzeichen die L149 von Nonnweiler kommend in Fahrtrichtung Hermeskeil.