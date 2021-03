Gefährdung des Straßenverkehrs

Am 23.03.2021 kam es nach Angaben zweier Verkehrsteilnehmer gegen 10:50 Uhr zu einer gefährlichen Verkehrssituation auf der B327 auf Höhe der Ortschaft Hochscheid.

Hierbei soll der LKW eines Lebensmitteldiscounters, welcher in Fahrtrichtung Morbach unterwegs war, mehrfach gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen und hierdurch mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Zu einem Unfall kam es glücklicherweise nicht. Es handelt sich um eine Zugmaschine mit 2 Anhängern. Mögliche Geschädigte des Sachverhaltes werden gebeten, sich mit der Polizei Morbach in Verbindung zu setzen.



