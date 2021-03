Idar-Oberstein

Gebäudebrand in Idar-Oberstein – Stadtteil Hammerstein

Am Sonntag, 07.03.2021 wurde um 11:51 Uhr über die Integrierte Leitstelle in Bad Kreuznach ein Gebäudebrand in Idar-Oberstein, Stadtteil Hammerstein gemeldet.