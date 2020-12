Archivierter Artikel vom 28.09.2020, 01:40 Uhr

Am Sonntag, 27.09.2020 um kurz nach 22.00 Uhr, ereignete sich in Hermeskeil ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin.

Die Fußgängerin überquerte die Trierer Str. von der Donatus-Apotheke zur Trierer Str., als ein noch unbekanntes Fahrzeug von der St. Josef-Str. nach rechts in die Trierer Str. einbog. Hierbei übersah der Fahrzeugführer/-in die sich noch auf der Fahrbahn befindliche Fußgängerin. Bei dem Zusammenstoß stürzte die 43-jährige Fußgängerin zu Boden und verletzte sich schwer. Das Fahrzeug, bei dem es sich um ein dunkles Fahrzeug ähnlich einem VW Golf gehandelt haben soll, entfernte sich anschließend in Richtung Trier. Eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die verletzte Frau musste mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden, wo sie derzeit stationär behandelt wird. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Hermeskeil erbeten unter der Telefonnummer 06503/9151-0.



