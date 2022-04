Fußgänger von Bus erfasst – Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag, 26.04.2022, kam es gegen 08.00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Schönbornstraße.



Zum genannten Zeitpunkt bog ein Omnibus von der Schöndorfer Straße nach links in die Schönbornstraße ab. Hier wurde ein 72jähriger Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn erfasst und leicht verletzt. Der Fußgänger wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Trierer Krankenhaus verbracht.



Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Tel.-Nr.: 0651/97795210 in Verbindung zu setzen.



