Fundunterschlagung eines Smartphones an Bushaltestelle

Am Mittag des 18.01.2024 gegen 12:20 Uhr verlor eine Frau ihr Samsung Galaxy A71 (blau) an einer Bushaltestelle in Hoppstädten-Weiersbach, nahe dem Kreuzungsbereich Richtung Heimbach.

Um 12:31 Uhr war das Smartphone bereits nicht mehr auffindbar.



Zeugen konnten im Tatzeitraum an der Haltestelle eine männliche Person im geschätzten Alter zwischen 40 und 60 Jahren beobachten, die offenbar ein Handy in der Hand hielt. Der Mann habe einen Einkaufskorb getragen und war mit einer schwarzen Winterjacke bekleidet.

Weitere Beschreibungsmerkmale konnte der zeuge nicht wiedergeben.



Zeugen die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Birkenfeld zu melden.



