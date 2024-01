Fund eines Tierkadavers im Wald bei Hermeskeil

Symbolbild: Die Polizei ist zufrieden, dass das Fest so friedlich war. Foto: dpa





Die Frau hatte den Kadaver, dem das Fell abgezogen worden war, unweit der K 97 und nahe eines Waldweges während eines Spaziergangs entdeckt und vermutete die tierschutzwidrige Tötung eines Hundes oder eines Fuchses.



Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um den Kadaver eines Fuchses handelt. Das Tier, so der Stand der Untersuchungen, wurde vermutlich waidgerecht erlegt und sein Fell fachmännisch abgezogen.



Nicht üblich ist hingegen der Ort der Entsorgung. Aufgrund des Zustands des Kadavers ist davon auszugehen, dass dieser nicht sehr lange vor dem Fund dort abgelegt wurde.



Hinweise auf einen Verantwortlichen gibt es bisher noch nicht.



In sozialen Netzwerken in der Region wurde spekuliert und behauptet, dass es sich bei dem Tier um einen jungen Hund gehandelt haben soll. Die können die Ermittler nach Hinzuziehung von Experten zwischenzeitlich ausschließen.



Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet, die Ermittlungen dazu dauern zurzeit an.



Zeugen, die diesbezüglich verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil zu melden. Telefon 06503/9151-10



