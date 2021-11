Fünf berauschte Fahrer, Verstöße gegen das Waffengesetz und kleinere Drogenfunde – Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Trier

Des Weiteren wurde verbotene Gegenstände, welche unter das Waffengesetz fallen, als auch geringe Mengen an Betäubungsmitteln festgestellt und eingezogen.



Bei routinemäßigen Verkehrskontrollen im gesamten Stadtgebiet endete für zwei Verkehrsteilnehmer die Fahrt früher als geplant. Im Zuge der Kontrollen stellten die Beamten fest, dass die Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss standen. Des Weiteren stoppten die Beamten insgesamt drei Fahrzeugführer, welche sich unter Alkoholeinfluss im teilweise absolut fahruntüchtigen Zustand befanden. In einem Fall stellte sich heraus, dass der berauschte Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.



In einer weiteren routinemäßigen Verkehrskontrolle in der Stresemannstraße konnte bei einer Nachschau im Fahrzeuginneren ein unter das Waffengesetz fallender Gegenstand (Schlagstock) festgestellt und folglich sichergestellt werden.



Bei Personenkontrollen im Bereich der Schönbornstraße und der Ostallee fanden die Polizeibeamten in zwei Fällen kleinere Mengen an Betäubungsmitteln sowie ein verbotenes Einhandmesser.



In allen Fällen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Den berauschten Verkehrsteilnehmern wurden zur gerichtsverwertbaren Feststellung der Fahrtüchtigkeit Blutproben entnommen und die Führerscheine sichergestellt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

POK Florian Poß

Telefon: 0651-9779-5217

www.polizei.rlp.de/pd.trier/pi.trier



twitter:@PolizeiTrier;#WirfürTrier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell